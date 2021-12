Heute ist die 1000. Ausgabe des gabb und zugleich Ultimo 2021. Der österreichische Aktienmarkt beendete das 250. Jubiläumsjahr der Wiener Börse mit + 43,58 % im ATX TR als globaler Spitzenreiter. Der ATX Total Return schließt am 30.12.2021 mit 7.848,78 Punkten (ATX: 3.861,06 Punkte). - PIR-News: FACC, AT&S, Wolftank, Short-Positionen- Unser Robot sagt: Porr, Wienerberger, Andritz und weitere Aktien auffällig; Petra Preining / Kristian Brok führen im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Uniqa, Valneva und Verbund- Börsegeschichte 30.12.- Österreich-Depots: Yearend-Stand- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last gabb, +17.28% ytd, +80.50% seit Start 2013

