Der österreichische Aktienmarkt beendet das 250. Jubiläumsjahr der Wiener Börse mit + 44 % als globaler Spitzenreiter. Der ATX Total Return schließt am 30.12.2021 mit 7.848,78 Punkten (ATX: 3.861,06 Punkte). Die weltweit boomenden Aktienmärkte wecken das Interesse an Aktien auch im konservativ veranlagenden Österreich merklich. Seit Start der Berechnung weist der ATX inkl. Dividenden eine jährliche Durchschnittsrendite von rund 7 Prozent auf. "Bildung ist der beste Anlegerschutz und zahlt sich aus. Jede Bürgerin und jeder Bürger profitiert davon zu wissen, dass Rendite und Risiko immer im Verhältnis zueinanderstehen. In dieser Nullzins-Phase die langfristigen Renditen an Aktienmärkten zwischen 7-9 % zu übersehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...