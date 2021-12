Einen Traumstart legt heute JinkoSolar hin. Schließlich sind die Aktien aktuell rund sieben Prozent teurer als gestern. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwölf Prozent zum Monatshoch. Bis heute markieren 52,00 USD dieses Hoch. Die Spannung bei JinkoSolar ist also kaum zu überbieten.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn demnach sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...