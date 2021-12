Wieder einmal leiden müssen heute Alibaba-Aktionäre. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. 119,53X verbilligt sich damit auf nur noch 119,53 USD. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Unter dem Strich genügt ein Plus von rund acht für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 129,45 USD. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 186,36 USD verläuft. Das große Bild wird also von Abwärtstrends dominiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...