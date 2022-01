Der französische Impfstoffentwickler Valneva ist eine der großen Hoffnungen im Kampf gegen das Virus. Denn der neue Totimpfstoff könnte auch überzeugten Impfgegnern die Angst vor der Impfung nehmen. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen fieberhaft daran gearbeitet, die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2022 zu stellen. Das ist ganz gut gelungen…

Schließlich läuft der Zulassungsantrag für den Impfstoff VLA2001 gleich in mehreren Ländern bzw. Regionen und die ersten Ergebnisse lassen erwarten, dass Valneva die Freigabe noch im ersten Quartal erhält. Gleichzeitig hat das Unternehmen Produktionsstätten aufgebaut wie beispielsweise in Dessau oder zuletzt im schottischen Livingston. Damit ist man bei Valneva also bestens vorbereitet.

Zudem ist es den Konzern-Chefs in den vergangenen Wochen gelungen, gleich mehrere Lieferverträge abzuschließen. Die EU hat bereits 60 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...