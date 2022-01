Die südafrikanisch-niederländische Holding hat im Jahr 2021 alles dafür getan, den großen Bilanzskandal von 2017 endlich abzuhaken und ist diesem Ziel vor allem in den letzten Tagen des Jahres ein riesiges Stück näher gekommen. Mitte Dezember konnte Steinhoff auch die Einigung mit den letzten Geschädigten eintüten. Zwar lasten auf dem Unternehmen immer noch rund zehn Milliarden Euro Verbindlichkeiten, doch Steinhoff kann sich endlich wieder auf das Tagesgeschäft konzentrieren.

An der Börse wurde die jüngste Einigung bereits mit einem Kursfeuerwerk gefeiert. Die Aktie konnte sich in der zweiten Dezember-Hälfte mehr als verdoppeln und kletterte von 0,14 Euro zeitweise auf über 0,30 Euro. In den allerletzten Tagen des Jahres gingen die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...