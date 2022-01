Aktien: Evergrande kann weitere Zahlungen nicht bedienen

Anzeige / Werbung Der mit 300 Mrd. Verbindlichkeiten kämpfende chinesische Wohnungsbaukonzern China Evergrande hat Insidern zufolge erneut Zahlungsfristen verstreichen lassen. Die Aktie bleibt am Mehrjahrestief. Evergrande hätte vergangene Woche neue Kuponzahlungen im Wert von 255 Mio. Dollar für zwei Anleihen vom Juni 2023 und 2025 zu bedienen gehabt. Für beide Zahlungen gibt es allerdings eine Nachfrist von 30 Tagen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Einige Anleihegläubiger hätten die fälligen Kuponzahlungen noch nicht erhalten. Die ausbleibenden Zahlungen zeigten, dass es Evergrande immer noch nicht gutgeht, obwohl es weiterhin Wohnungen fertigstellt. Evergrande versucht durch den Verkauf von Vermögenswerten und Aktien Barmittel zu beschaffen, um Lieferanten und Gläubiger zu entschädigen. Die Zitterpartie des Branchenriesen und anderer verschuldeter chinesischer Immobilienunternehmen erhöht den Druck auf die Regierung, einen Flächenbrand am chinesischen Immobilien- und Finanzmarkt zu verhindern. Evergrande-Aktie mit Stabilisierungstendenzen

Die Aktie von Evergrande ist Ende November am Widerstand von 3 HKD gescheitert. Der Titel fällt inzwischen auch unter die Unterstützung von 2 HKD und notiert nah am Mehrjahrestief bei 1,60 HKD. Der MACD (Momentum) kann konsolidieren und signalisiert eine gewisse Stabilisierung. Enthaltene Werte: DE000TUAG000,DE000A0HN5C6,DE000LEG1110,DE000A1ML7J1,KYG2119W1069

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )