Evotec hat vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Förderung zur Entwicklung von EVT075, einem potenziellen immunmodulatorischen first-in-class Medikament gegen Covid-19, erhalten. Mit der 7,5 Mio. Euro Förderung wird Evotec auf der Just - Evotec Biologics-Plattform hergestelltes klinisches Material einsetzen, um ein potenziell hochwirksames immunmodulatorisches Molekül in die klinische Entwicklung zu überführen. Evotec hat in präklinischen in-vitro-Studien die hohe Wirksamkeit des Moleküls belegt. Das Molekül hat großes Potenzial eine starke antivirale Immunantwort gegen Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 ("Coronavirus") auszulösen. Durch die Verstärkung der Immunantwort gegen ...

