Europäische Aktienmärkte eröffnen voraussichtlich höher Märkte im Vereinigten Königreich und in Kanada sind feiertagsbedingt geschlossen PMI-Veröffentlichungen für das verarbeitende Gewerbe Es wird erwartet, dass die europäischen Aktienindizes den heutigen Handel leicht höher eröffnen werden, nachdem der asiatische Handel ruhig verlaufen ist, da die Märkte in Australien, Neuseeland, China und Japan geschlossen waren. Auch im Vereinigten Königreich und in Kanada ist heute ein Feiertag. Der Wirtschaftskalender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...