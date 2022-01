Paion springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund vier Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 1,26 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwölf Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 1,42 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Aus diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...