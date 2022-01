D1-Chart EURUSD hat sich am ersten Handelstag des Jahres 2022 etwas zurückgezogen und wird am frühen Nachmittag bei rund 1,1350 gehandelt. Am letzten Handelstag des Jahres 2021 schloss das Paar leicht über dem Widerstand bei 1,1374 mit einem Bullish-Engulfing. Quelle: xStation 5 H1-Chart Kurzfristig stellt der heutige Rücksetzer eine Korrektur im Aufwärtsimpuls dar, bei der fast das 61,8%-Retracement erreicht wurde. Die langen unteren Schatten zeigen, dass die Käufer wieder aktiver wurden. Um den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...