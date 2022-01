Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Teamviewer. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 12,80 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 12,77 EUR diesen Hochpunkt. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Investoren, die für Teamviewer bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...