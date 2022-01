The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2022



ISIN Name

CA98872H1010 YUMY BEAR GOODS INC.

JP3729400006 NIPPON EXPRESS CO.

US75956B1017 RELIANT BANCORP DL-,001

