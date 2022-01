Um 11:25 liegt der ATX TR mit +1.33 Prozent im Plus bei 7962 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 1.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.34% auf 7.885 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +2.24% auf 178.3 Euro und Palfinger mit +2.23% auf 35.475 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16104 (+0.27%, Ultimo 2021: 15884, 1.38% ytd). Damit sieht es am 2. Handelstag 2022 nach dem 2. Plus aus, die Umsätze waren gestern mit 171 Mio. Euro noch unterdurchschnittlich. Die Wiener Börse hat gestern nach Marktschluss die ATX (TR)-Beobachtungsliste 12/2021 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 01/2021 bis 12/2021 der prime market-Werte. Sie hat 10/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im März. Die Monate Jänner und Februar 2021 werden noch durch ...

