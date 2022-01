Und noch ein wenig Statistik: 31x Dezember hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +1,77 Prozent. Mit dem 5,45-Prozent-Plus im Dezember 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf +1,89 Prozent verbessert. Der Dezember rangiert damit unverändert auf Nr. 4 der 12 Monate. In der Dezember-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel hat der Verbund die Führung übernommen. Die Performance beträgt durchschnittlich +4,31 Prozent in 33 Jahren. Der bisherige Leader Zumtobel kommt nun auf +3.91 Prozent (16 Jahre). Dazwischen hat sich Lenzing mit nunmehr 3,95 Prozent (37 Jahre) geschoben. Und so steht es in Runde 1 des 10. Aktienturniers presented by IRW-Press: (Der Input von ...

