Der ehemalige Lenzing-CEO Stefan Doboczky wird neuer CEO des Pigment-Herstellers Heubach Gruppe. "Die Heubach Gruppe freut sich, die Berufung von Stefan Doboczky zum Chief Executive Officer der Heubach Gruppe mit Wirkung zum 10. Januar 2022 bekannt zu geben", teilt die Gesellschaft, die kürzlich mit der Investmentfirma SK Capital Partners das weltweite Pigmentgeschäft von Clariant übernommen hat, mit. Gerda Königstorfer, die ehemalige IR-Managerin von AT&S und Rosenbauer, ist seit Anfang Jänner Head of Group Communication beim Schweizer Zug-Hersteller Stadler. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau beschäftigt an über 60 Servicestandorten rund 13.000 Mitarbeitende. Stadler ist seit 2019 an der SIX Swiss Exchange notiert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...