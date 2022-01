Rene Hofer 2002-2021. Rene Hofer galt als einer der talentiertesten Sportler Österreichs, als würdiger Nachfolger eines Heinz Kinigadner oder Matthias Walkner. Eben gewann der KTM-Werkspilot noch als erster Österreicher seit 1987 ein Motocross-WM-Rennen in der Königsklasse, nun ist er tot. Gestorben bei einem Lawinen-Unglück im Lungau und das mit erst 19 Jahren. Eine Würdigung, auch mit den besten Fotos. 711 steht still. Das Motorrad mit der Nummer 711 steht still. Und mit ihm eine ganze fassungslose Motocross-Familie. Rene Hofer, der auserkoren schien die große österreichische Motocross- Tradition fortzuführen und in lichte Höhen zu bringen, ist tot - gestorben als Teenager mit erst 19 Jahren, unter der Lawine, die am Samstag ...

