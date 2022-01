Am heutigen Tage kann Caterpillar massiv zulegen. Immerhin kann sich die Aktie um rund fünf Prozent nach oben schieben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund null Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 217,93 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Caterpillar-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung ...

