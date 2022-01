Avaloq und eine der grössten Geschäftsbanken in Taiwan bauen zusammen eine moderne Wealth Management-Plattform für das Private Banking in Hongkong, Singapur und Taiwan auf.Zürich - Die Taipei Fubon Bank, eine der grössten Geschäftsbanken in Taiwan, spannt mit Avaloq zusammen, um eine moderne Wealth Management-Plattform für ihr Private Banking in Hongkong, Singapur und Taiwan aufzubauen. Um eine skalierbare, integrierte Lösung für ihr wachsendes Private Banking-Geschäft zu entwickeln, hat sich die Bank für eine Zusammenarbeit mit Avaloq entschieden...

