Fuchs Petrolub legt heute einen Traumstart hin. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Aktuell kostet der Titel damit 40,72 EUR. Schaltet Fuchs Petrolub dadurch in den Hausse-Modus?

Kursverlauf von Fuchs Petrolub der letzten drei Monate.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 41,16 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...