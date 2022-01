Der französische Impfstoffentwickler Valneva ist in den vergangenen beiden Tagen massiv unter die Räder gekommen und setzte diese Talfahrt auch heute in den frühen Morgenstunden zunächst fort. In den letzten Minuten kam es jedoch zu einem spektakulären Richtungswechsel. Denn die Aktie hat eine Erholung eingeleitet und konnte sich schon deutlich von den Tagestiefs nach oben absetzen…

Unmittelbar zur Eröffnung heute Morgen sackte der Kurs von Valneva im Tief bis auf 15,51 Euro. Seit dem Dezember-Schlusskurs errechnet sich damit ein Minus von rund 37 Prozent in weniger als 72 Stunden. Doch seit diesem Tief haben die Käufer wieder klar die Oberhand. Denn aktuell notiert Valneva ...

