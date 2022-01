Um 11:15 liegt der ATX TR mit +0.19 Prozent im Plus bei 8059 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.70% auf 80.85 Euro, dahinter Frequentis mit +1.44% auf 28.2 Euro und Warimpex mit +0.87% auf 1.16 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16249 (+0.63%, Ultimo 2021: 15884, 2.29% ytd). Gestern hat der ATX TR erstmals in seiner Geschichte über 8000 Punkten geschlossen, die Volumina waren mit 240 Mio. Euro für den Fast-Jahresbeginn durchaus ansprechend, Nr. 1 war die Erste Group mit 74 Mio. Euro. Insgesamt ist es so, dass der Jänner mit durchschnttlich 1,97 Prozent Plus der drittbeste Monat in der ATX-Geschichte ist, besser sind der Februar mit 2,22 Prozent und der April mit 2,90 Prozent. Wir sind also mitten in den spannenden Monaten: ...

