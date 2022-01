Andritz erhielt von der japanischen Toyo Engineering Corporation den Auftrag zur Lieferung eines PowerFluid zirkulierenden Wirbelschichtkessels mit einer Leistung von 50 MWe auf EPS-Basis. Der Kessel wird Teil des Biomassekraftwerks in Taharashi. Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen, teilt Andritz mit.Andritz ( Akt. Indikation: 46,44 /46,48, -0,13%) Bei S&T gibt es einen neuen IoT-Chef. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 Michael Riegert zum Chief Operating Officer für das Segment IoT Solutions Europe bestellt. Riegert tritt als Nachfolger für Carlos Queiroz an, der in den Ruhestand geht. Der neue IoT COO war zuletzt als Geschäftsführer der Kontron Transportation GmbH tätig.S&T ( Akt. Indikation: 14,60 /14,61, -3,98%) ...

