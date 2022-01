DJ IAV GmbH: IAV goes digital - virtueller Messestand zur CES

IAV goes digital - virtueller Messestand zur CES

Zur Technikmesse CES lädt IAV Interessierte an einen virtuellen Messestand. Wegen der Corona-Pandemie hat IAV, wie viele andere Aussteller, die Teilnahme vor Ort in Las Vegas abgesagt. Nun präsentiert sich das Unternehmen online und stellt seine Themen Cybersecurity und CarryAir im digitalen Raum vor, am Donnerstag und Freitag jeweils um 9 Uhr und 17 Uhr CET. Der virtuelle Messestand, der von HyHyve gestaltet wurde, kann über diesen Link besucht werden: https://app.hyhyve.com /'spaceId=Fep8GTr6TW6ms8p08-gB_

Auf der CES werden vom 5. bis 7. Januar 2022 rund 4.500 Aussteller der Öffentlichkeit ihre neuesten Technologien und Konzepten für die Zukunft präsentieren. "Die CES ist eines der der absoluten Eventhighlights des Jahres. Sie bietet unter anderem in den Bereichen Mobilität, Softwarelösungen oder Energiewirtschaft einen guten Überblick darüber, was uns in naher Zukunft erwarten und bewegen wird", sagt Matthias Kratzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei IAV. "Als Tech Solution Provider ist es unser Ziel mittels digitalisierter und automatisierter Entwicklungsmethoden die Mobilität von morgen agil mitzugestalten, sie nachhaltiger, innovativer und sicherer zu machen."

Mit den folgenden Showcases verdeutlicht IAV diesen Anspruch:

Zonale Sicherheit - Cyber Defense Systems

Moderne Fahrzeuge beinhalten von Generation zu Generation immer mehr Software und sind zunehmend vernetzt. Auch die Software an sich wird immer komplexer und muss gleichzeitig sicher sein. Um die Komplexität weiterhin beherrschbar zu halten, hat IAV ein Konzept zur zonalen Absicherung entwickelt. Zonale Gateways und Ethernet bringen Strukturen, die neue Ansätze zum Schutz vor Cyberangriffen ermöglichen. Zur Anschauung hat das Ingenieursteam ein Cyber- Defense-System in ein handelsübliches Fahrzeug integriert. Dank zonaler Security-Defense- Mechanismen ist nicht nur das Fahrzeug als Gesamtsystem geschützt, auch die einzelnen Steuergeräte und die auf ihnen hinterlegten Funktionen verfügen über eigene Schutzmechanismen.

ACDC - Automotive Cyber Defense Center

Da Fahrzeuge auch zunehmend untereinander und mit ihrer Infrastruktur vernetzt sind, reicht es nicht mehr aus einzelne Fahrzeuge mit eigenen Security-Systemen auszustatten. Mit einem Ansatz für ein Cybersecurity Defense Center zeigt IAV, was passiert, wenn sich ein Virus in ganzen Fahrzeugflotten ausbreitet, in eine Navi Cloud eindringt oder die Infrastruktur manipuliert. Das Defense Center wird solche potenziellen Schreckensszenarien detektieren und analysieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Dafür untersucht es die genannten Systeme permanent nach Anomalien.

CarryAir - Autonomer Brennstoffzellenflieger

Der autonome Flugkörper CarryAir soll für Inspektionsflüge und die Analyse von Stromtrassen und Pipelines sowie zur Absicherung von Geländezonen wie Werksgeländen eingesetzt werden. Ein Brennstoffzellenantriebsstrang garantiert eine deutlich gesteigerte Reichweite, verglichen mit einem batterieelektrischen Antrieb. Gegenüber den bisher überwiegend für diese Missionen eingesetzten

Hubschraubern wird CarryAir kostengünstiger in Bezug auf die Flugdurchführung sein. Zudem schont sein Brennstoffzellenantrieb die Umwelt

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iav.com/events/ces/

Über IAV:

IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2020 rund 896 Mio. Euro um. Zu den Kunden zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und Südamerika

Ansprechpartner:

Ivo Banek

Mail: ivo.banek@iav.de

Mob: +491735709878 Ende der Pressemitteilung

IAV GmbH

