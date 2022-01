Aktien: Apple stellt Großbritannien in den Schatten - Aktie verliert allerdings

Anzeige / Werbung Als erstes US-Unternehmen knackte Apple die Marktbewertung von einer Billion Dollar, dann auch die Zwei-Billionen-Dollar-Schwelle und nun ist auch die Drei-Billionen-Schallmauer durchbrochen. Bei Apple laufen die Geschäfte auch in der Coronavirus-Pandemie gut. Die Gewinne sprudeln und so klettert der Aktienkurs immer weiter. Nachdem der US-Technologieriese erst 2018 die Börsenwert-Schwelle von einer Billion Dollar geknackt hat, schreibt der iPhone-Hersteller nun erneut Wall-Street-Geschichte. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Mit einem Tagesgewinn von knapp drei Prozent schraubte sich der Kurs der Apple-Aktie auf 182,88 Dollar. Die Marktkapitalisierung übersprang damit die Marke von drei Billionen Dollar. Damit liegt sie höher als die jährlich erbrachte Wirtschaftsleistung von Großbritannien und liegt nur knapp unterhalb der deutschen. So hoch wurde noch kein US-Unternehmen am Aktienmarkt bewertet. Auf Apple folgen Microsoft und die Google-Mutter Alphabet in der Börsenwert-Rangliste. Erst im August 2018 hatte Apple die Zwei-Billionen-Marke geknackt. Apple-Aktie mit negativer Divergenz Die Aktie von Apple hat in den vergangenen Tagen erst ein neues Rekordhoch bei knapp 183 Dollar ausgebildet, fiel danach aber deutlich zurück. Das Rekordhoch wurde nicht durch einen steigenden MACD (Momentum) bestätigt, Im Gegenteil das Momentum ließ nach, so dass eine negative Divergenz zur Aktienkursentwicklung entstanden ist. Der Titel schwächt sich ab, die nächste Unterstützung liegt bei rund 167,50 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US88160R1014,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )