Der Bestand an Xetra-Gold, Europas größtem Gold-Wertpapier mit physischer Hinterlegung, ist 2021 um 9,5 Prozent gewachsen. 5. Januar 2022. Frankfurt (Deutsche Börse). Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold () ist zum Jahresende 2021 auf 237,6 Tonnen angestiegen. Das ist ein Plus von 20,7 Tonnen im Jahresverlauf, 9,5 Prozent. Anfang Januar 2021 lag der Bestand bei 216,9 Tonnen Gold. Xetra-Gold ist damit das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. ...

