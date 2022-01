Die Inzidenzen rund um den Globus explodieren und auch in Deutschland steigen die Infektionen langsam aber sicher deutlich an. Trotzdem befindet sich die Aktie von Impfstoffprimus BioNTech seit Wochen auf Talfahrt. Ausgehend von den Tops Ende November im Bereich von 375 US-Dollar hat die Aktie mittlerweile rund 45 Prozent an Wert verloren. Wie passt diese Entwicklung zusammen?

Zahlreiche Experten gehen mittlerweile davon aus, dass die Omikron-Variante das Ende der Pandemie einleiten wird. Man rechnet derzeit mit explodierenden Fallzahlen wie es beispielsweise in Dänemark der Fall ist, aber auch mit deutlich milderen Verläufen und deutlich weniger Krankenhausaufenthalten. Impfungen scheinen daher in Zukunft wohl nur noch für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...