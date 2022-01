Zuletzt ist das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) im Bereich einer Eindämmungslinie um 4,72 PLN zur Unterseite abgeprallt und begab sich in den Unterstützungsbereich der letzten Wochen abwärts. Doch das Chartbild seit Anfang Oktober mahnt zur Vorsicht, es könnte sich noch eine ausgeprägte SKS-Formation durchsetzen. Insgesamt herrscht mittelfristig seit Anfang 2020 eine Aufwärtsbewegung, diese brachte in den letzten Monaten stetige Hoch hervor, das letzte am 19. November 2021 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...