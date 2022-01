Umsätze von Astellas in den USA lösen CHF 15 Mio. Meilensteinzahlung an Basilea aus Qatar Airways fordert eine Entschädigung in Höhe von 618 Mio EUR von Airbus Die Deutsche Bank hält an ihrem Rendite- und Effizienzziel für 2022 fest T-Mobile US mit starkem Kundenzuwachs knapp unter Markterwartung Infineon-Konkurrent STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet Atlantia-Holding wird zum Favoriten für Übernahme der Siemens-Tochter Yunex (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich halten, kann für deren ...

