Europäische Indizes dürften unverändert eröffnen Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada VPI-Daten aus der Eurozone Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hin. Die Aktienmärkte scheinen sich nach der Neubewertung nach dem FOMC-Protokoll bereits wieder beruhigt zu haben. In dieser Woche steht jedoch ein weiteres wichtiges makroökonomisches Ereignis an - der NFP-Bericht für Dezember um 14:30 Uhr! Der ISM-Bericht über die Beschäftigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...