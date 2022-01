Daimler 0.55% GutVerdienen (80000008): https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/mercedes-prototyp-vision-eqxx-1000-kilometer-reichweite-17713871.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE (06.01. 21:08) >> mehr comments zu Daimler: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag BMW -0.02% SystematiCK (1607EKCK): Neuer Kauf - BMW (Startposition) Positionsgröße (Anteil am Gesamtkapital): 5,0% Abstand initialer Stop Loss: 3,5% Risiko am Gesamtkapital: 0,18% Setup-Typ: Break-out Begründung: Aktie gelingt heute Intraday in einem schwachen Gesamtmarktumfeld der Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch aus einem "Cup-with-Handle"Muster Autosektor neben dem Bankensektor aktuell einer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...