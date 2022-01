Weil es für den 7.1. keine Einträge in der Börsegeschichte-Datenbank gibt, hier ein Blick auf aktuell laufende längste Serien in der jeweils eigenen Börsegeschichte des Unternehmens. 06.01.2022: Bawag: Am längsten über MA200: 429 Tage (Serie läuft noch: 8.35% vom xD entfernt) zum Kalender 06.01.2022: Frequentis: Am längsten über MA200: 374 Tage (Serie läuft noch: 14.30% vom xD entfernt) zum Kalender 06.01.2022: Marinomed Biotech: Am längsten unter MA200: 177 Tage (Serie läuft noch: -23.23% vom xU entfernt) Bisher gab es an einem 7. Januar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.01. beträgt 0,37%. Der beste 07.01. fand im Jahr 2009 mit ...

