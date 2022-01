Heute im gabb: Um 11:38 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 8059 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.39% auf 32.81 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.08% auf 7.945 Euro und Rosenbauer mit +0.75% auf 47.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16010 ( -0.14%, Ultimo 2021: 15884, 0.79% ytd). - ATX TR hat weisse Weste 2022 verloren, bleibt aber stark- PIR-News: AT&S passt Halbjahres-Bericht an, VST Building-Aktie nicht mehr in Frankfurt gelistet- Unser Robot sagt: VIG, Frequenits, Do&Co und weitere Aktien auffällig; Norbert Haslacher führt im CEO-Ranking- Aktionärsrechte werden behindert, skurrile Gebührenstrukturen für Auslandsaktien (Florian Beckermann)- We are Hiring bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...