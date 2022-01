Das Jubiläums-Magazine #50 stand unter dem Motto "Wir haben Jobs". Ab sofort gibt es nun jeden Donnerstag eine Auswahl aus http://www.boerse-social.com/wearehiring. Das Kapitalmarktumfeld hat eine hohe Vielfalt zu bieten. Voquz LabsExperte Last- und Performacetests (m/w/d)Hamburg>> Job ansehen Voquz LabsBusiness Analyst (m/w/d)Wien>> Job ansehen Voquz LabsPMO für Bank-Projekt (m/w/d)München>> Job ansehen VIGFinance Department - Transfer Pricing Team Member (all genders)Wien>> Job ansehen VIGCorporate Business - Underwriter (all genders)Wien>> Job ansehen VIGHead of Process- & Project Management (all genders)Wien>> Job ansehen WienerbergerCategory Manager Photovoltaic (f/m/d)Wien>> Job ansehen ...

