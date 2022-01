Um 11:35 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 8058 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.39% auf 32.81 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.08% auf 7.945 Euro und Rosenbauer mit +0.75% auf 47.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16014 ( -0.12%, Ultimo 2021: 15884, 0.82% ytd). Gestern am Feiertag hat der ATX TR leicht korrigiert, aber ein Volumen von mehr als 200 Mio. Euro geschafft. Das ist kein Rückfall zu den ersten normalen Jänner-Tagen. Der Podcast wird heute um ca. 15:00 live gehen, da haben wir Inhalte zu u.a. Tesla, S&T und Kostad geplant. http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch . S&T ( Akt. Indikation: 14,45 /14,47, -0,82%) Und so steht es am Finaltag der Runde 1 des 10. Aktienturniers by IRW-Press ....

Den vollständigen Artikel lesen ...