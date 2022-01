DJ PTA-Adhoc: NET New Energy Technologies AG: Korrektur: Beendigung des Börselistings im Vienna MTF

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta003/07.01.2022/14:06) - Bei der Ad-hoc Mitteilung vom 07.01.2022 " NET New Energy Technologies AG: Beendigung des Börselistings im Vienna MTF", steht kein Datum.

Der Satz lautet korrekt:

Die NET New Energy Technologies AG teilt mit, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsratsheute beschlossen hat, mit Wirkung zum Ablauf des 21. Februar 2022 das Listing der Aktien des Unternehmens im Vienna MTF der Wiener Börse (Segment: direct market) zu beenden.

Ursprüngliche Mitteilung:

Die NET New Energy Technologies AG teilt mit, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsratsheute beschlossen hat, mit Wirkung zum Ablauf des 21. Februar 2022 das Listing der Aktien des Unternehmens im Vienna MTF der Wiener Börse (Segment: direct market) zu beenden.

Aufgrund der stabilen Aktionärsstruktur der NET New Energy Technologies AG und des daraus resultierenden geringen Handelsvolumens der Aktien, hat der Vorstand der NET New Energy Technologies AG sich im Interesse der Gesellschaft zu diesem Schritt entschlossen, insbesondere auch weil das geringe Handelsvolumen 2021 in keinem vom Vorstand weiterhin vertretbaren Verhältnis zu den durch das Listing im Vienna MTF der Wiener Börse resultierenden Kosten steht.

Der Schritt des Delistings soll dazu beitragen die oben erwähnten vermeidbaren Kosten zu senken. Der Vorstand ist überzeugt mit dem Schritt des Delistings im Sinne der Aktionärinnen und Aktionäre zu handeln.

Der Antrag über die Zurückziehung der Aktie vom Vienna MTF wird der Wiener Börse in den nächsten Tagen übermittelt.

Der Vorstand wird sich in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien ermächtigen lassen. Danach wird der Vorstand alle erforderlichen Schritte zur Umstellung auf Namensaktien setzen und die Umstellung im Firmenbuch eintragen lassen.

Wien, am 07. Januar 2022

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: NET New Energy Technologies AG Adresse: Auhofstraße 8/C04, 1130 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Yuliya Öztürk Tel.: +43 676 7735402 E-Mail: yuliya.oeztuerk@newenergytechnologies.at Website: www.newenergytechnologies.at

ISIN(s): ATNEWENERGY6 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1641560814453 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2022 08:07 ET (13:07 GMT)