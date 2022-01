The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2022



ISIN Name

NL0010937066 GRANDVISION N.V. EO -,02

CA86846F1036 SUPERNOVA METALS CORP.

FR00140062P9 CRYPTO BLOCKCH.IND. EO 1

LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P

XS0368541032 RABOBK NEDERLD 08/UND.FLR

