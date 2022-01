Der französische Impfstoffhersteller Valneva erlebte zuletzt ein regelrechtes Waterloo. Die Aktie stürzte an den ersten drei Tagen des neuen Jahres zeitweise um mehr als 40 Prozent ab, ehe ab Mittwochvormittag eine Erholung einsetzte. Zu Wochenbeginn hatten die Börsen wohl auf ein schnelles Ende der Pandemie spekuliert. Aber ist das wirklich sinnvoll oder gehört Valneva gerade deshalb in jedes spekulativ ausgerichtete Depot?

Zahlreiche Experten mutmaßen momentan, dass der milde Omikron-Verlauf in Verbindung mit der hohen Ansteckungsgefahr das Ende der Pandemie sein könnte. Doch wenn wir ehrlich sind, haben wir diese Worte in den vergangenen Monaten schon oft gehört. Sollten Impfstoffaktien also wirklich abgeschrieben ...

