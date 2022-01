Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 07.01.2022 - DAX beendet Freitag negativ, US-Arbeitsmarktdaten schüren InflationssorgenDAX beendet Freitag negativ, US-Arbeitsmarktdaten schüren Inflationssorgen Die erste Börsenwoche des Jahres 2022 endet negativ, zumindest im DAX. Der schloss den Freitag mit 15.947 Punkten und -0,7 %. Auf Wochenbasis bleibt im DAX aber dennoch ein kleines Plus. Der ATX in Wien legte +0,3 % zu auf 3.971 Punkte, der ATX Total Return auf 8.074 Punkte. Der Dow Jones zeigt nach Handelsbeginn ein kleines Plus. Dort waren vor allem die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, die wie immer am ersten Freitag des Monats veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Arbeitslosenquote weiter ...

