Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX startet mit einem Wochenplus von 2,5% ins Neue Jahr und lässt damit bereits in der ersten Woche des Jahres 2022 die meisten anderen internationalen Indizes hinter sich (DAX: +1,1%, STOXX 600 -0,1%). Im Interesse der Investoren standen vor allem Öl-Werte (SBO und OMV +9,2% bzw. +7,4%), an die Spitze der Kursliste setzte sich jedoch DO & CO mit einem zweistelligen Plus von 11,1%. Unternehmensneuigkeiten waren wie gewohnt zu Beginn eines Jahres Mangelware, was uns die Gelegenheit gibt, einen Ausblick für das Jahr 2022 zu wagen. Der Trend hin zu Value-Stocks und zyklischen Aktien scheint sich fortzusetzen, was dem ATX aufgrund seiner Zusammensetzung definitiv zugutekommt. In einem Umfeld mit Inflation und eventuell steigenden ...

