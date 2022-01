MorphoSys-Aktionäre waren zuletzt wirklich nicht zu beneiden. Zu heftig ging es mit dem Kurs in den Keller. Auch das Neue Jahr startete mit kräftigen Abschlägen, ehe am Freitagmittag eine spektakuläre Wende erfolgte. Grund dafür waren die geplanten Umsatzzahlen des Medikaments Monjuvi. MorphoSys stellt hier für 2022 Umsätze in Höhe von 110 bis 135 Millionen US-Dollar in Aussicht. Nach rund 80 Millionen im vergangenen Jahr.

Für die Börse war das ein Grund zu Feiern! Nachdem die Aktie in den Morgenstunden weitere fünf Prozent abgeben musste, schossen die Kurse im Anschluss an diese Nachricht regelrecht nach oben. Im Nachmittagshandel konnte MorphoSys ...

