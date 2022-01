Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Female Finance - Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit mit Janin UllmannFemale Finance mit Janin Ullmann - Bald auf allen Plattformen Female Finance ist der Podcast zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen - von und mit Janin Ullmann. Alle zwei Wochen spricht TV-Moderatorin und Journalistin Janin Ullmann mit inspirierenden Frauen und Expertinnen zu Themen wie Altersvorsorge, Geldanlage, Unternehmertum oder auch den Weg in die Selbstständigkeit. Jeden zweiten Donnerstag möchte Female Finance aufklären, informieren und Mut machen - denn Frauen sind in unserer Gesellschaft immer noch in vielen Bereichen benachteiligt oder unterrepräsentiert. Female Finance (00:00:20), ...

