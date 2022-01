Zahlreiche Experten, die angesichts der deutlich milderen Verläufe der Omikron-Variante von einem baldigen Ende der Pandemie ausgehen, haben in den ersten Tagen des Neuen Jahres bei den Impfstoffaktien für heftige Verluste gesorgt. Auch der französische Impfstoffentwickler Valneva musste massive Verluste hinnehmen und fiel innerhalb weniger Stunden in der Spitze um rund 40 Prozent.

Doch ist die Pandemie wirklich vorbei oder sehen wir hier nur einen kleines Licht am Ende des Tunnels? Valneva jedenfalls scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit der Zulassung seines Wirkstoffs in der EU und in Großbritannien und könnte dann ...

