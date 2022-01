Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wird für das abgelaufene Jahr einen Gewinn von rund zehn Milliarden US-Dollar ausweisen. Gleichzeitig wird das Unternehmen an der Börse derzeit mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet. Daraus ergibt sich also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5. Das wäre im Normalfall ein klares Kaufsignal, was wohl auch die Experten der Berenberg Bank so sehen.

Denn in der neuesten Studie kommt Analyst Zhiqiang Shu zu dem klaren Votum: Kaufen! Vor allem im Bereich der Krebsmedikation sieht der Analyst bei BioNTech großes Potenzial. Die neuartige mRNA-Methode mit quasi individueller Krebstherapie könnte hier zu einem echten Durchbruch werden. Dementsprechend optimistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...