MorphoSys beendete die vergangene Woche mit einem echten Kraftakt. Nach herben Verlusten am Mittwoch und Donnerstag rutschten die Kurse auch am Freitagmorgen massiv in den Keller, ehe MorphoSys die geplanten Umsatzzahlen des Medikaments Monjuvi veröffentlichte. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem kräftigen Wachstum und Einnahmen von 110 bis 135 Millionen US-Dollar.

Die Aktie konnte sich daraufhin deutlich von dem Tiefpunkt absetzen und schoss regelrecht nach oben. Die 30-Euro-Marke wurde erfolgreich zurückerobert und am Ende stand sogar ein Plus in den Büchern. Für Montag geht es jetzt darum, diese positive Tendenz mitzunehmen. Idealerweise ...

