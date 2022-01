Wow! Was für ein heftiger Wochenauftakt beim französischen Impfstoffentwickler Valneva. Die Aktie ist in den ersten Stunden des Neuen Jahres brutal unter die Räder gekommen. Die Aktie fiel zwischenzeitlich auf 15,50 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Doch auf diesem Niveau leitete Valneva eine Umkehr ein, die den Kurs zuletzt in den Bereich um 17,50/18 Euro zurückgeführt hat.

Zudem hat Valneva in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass das Zulassungsverfahren mehr oder weniger planmäßig verläuft und man im ersten Quartal mit der Zulassung des Totimpfstoffs VLA2001 rechne. Spätestens dann dürfte Valneva erste nennenswerte Umsätze erzielen. Dann hätte ...

