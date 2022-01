Aktien: Flatexdegiro versucht es konservativ

Anzeige / Werbung Niedrigzins, steigende Preise: Wer Rendite will, muss an den Kapitalmarkt. Dieses Marktumfeld verhilft Flatexdegiro zu kräftigem Wachstum. Geht es nach dem Onlinebroker, laufen die Geschäfte auch 2022 gut. Die dauerhaft niedrigen Zinsen befeuern den Aktienhandel. Ein Profiteur dieses Trends ist der Onlinebroker Flatexdegiro. Er erhöht zwei Mal seine Jahresziele. Nun vermeldet er die Prognoseerfüllung. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Vorläufigen Angaben des Unternehmens zufolge lag der Kundenstamm im vergangenen Jahr bei 2,06 Millionen. Das entspricht einem Zuwachs von 55 Prozent zum Wert vor Jahresfrist. Gleichzeitig seien 91 Millionen Transaktionen abgewickelt worden. Angepeilt hatte der Broker eine Nutzerbasis zwischen 2,0 bis 2,2 Millionen sowie mehr als 90 Millionen durchgeführte Transaktionen. Für das laufende Jahr strebt Flatexdegiro weiteres deutliches Wachstum an: So soll etwa die Kundenzahl auf 2,7 bis 2,9 Millionen zulegen. Bei den Transaktionen prognostiziert das Unternehmen einen Wert von 95 bis 115 Millionen. Finanzwerte profitieren Auch andere Finanzwerte profitieren derzeit, allerdings von den steigenden Zinsen. Einer der Nutznießer ist die Commerzbank. Der Aktienkurs ist nicht erst in diesem Jahr nach oben geklettert. Seit dem Sommer hat der MDAX-Wert einen veritablen Aufwärtstrend ausgebildet. In diesem Jahr hat sich der Trend beschleunigt und die Aktie ist nach oben ausgebrochen. Mit der Unterstützung eines steigenden MACD (Momentum) ist der Titel auf das höchste Niveau seit dem Frühjahr 2019 gestiegen. Der damals erreichte Kurs von 8,25 Euro ist gleichzeitig der nächste Widerstand. Enthaltene Werte: US0378331005,DE0005140008,US88160R1014,DE000CBK1001,DE000FTG1111

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )