Basilea übertrifft bei vorläufigen Umsatzzahlen und der Cash-Position zum Jahresende die Prognosen für 2021Xlife Sciences AG plant Kotierung am «Sparks»-Segment der SIX Swiss Exchange Gerda Caner beteiligt sich an Adler Group DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE erzielt 73 Mio. Euro Bewertungsgewinn Zeiss und Siemens Energy planen Kooperation bei 3D-Druck-Verfahren (WamS) Steinhoff bleibt auch nach IPO von Mattress Firm Großaktionär Volkswagen steigert US-Absatz 2021 trotz Chipkrise deutlich Vitesco-Chef hält ein jährliches Wachstum bei der Elektromobilität von bis zu 60% für möglich (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...

