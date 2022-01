Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für die heimische Börse gab es zum Wochenausklang einen leichten Zuwachs, der ATX konnte 0,3% höher schliessen, was für die gesamte Woche gesehen einen Zuwachs von stolzen 3,0% bedeutete. Nach einem schwachen Start konnte sich das heimische Börsenbarometer mit einigen Auf und Abs kontinuierlich nach oben bewegen und diese Zuwächse auch bis zum Schluss verteidigen. Neben den US-Arbeitsmarktdaten standen auch die Verbraucherpreise im Fokus, in der Eurozone ist die Inflationsrate im Dezember mit 5,0 Prozent auf den höchsten Stand seit Einführung des Euro gestiegen, allgemein war ein leichter Rückgang erwartet worden, zusätzlich hat sich auch die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone etwas ...

