Das erste Fazit nach einer Woche Börse im Jahr 2022 ist eher ernüchternd beim Blick auf die Indizes am Aktienmarkt. Auch wenn der DAX ein Plus aufzeigte. Der DAX-Start in die zweite Handelswoche 2022 findet somit in der Vorbörse unter 16000 Punkten statt. Damit bestätigt er das Level vom Abschwung ...

